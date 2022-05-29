В Башкирии 24-летний парень насмерть разбился в аварии

Накануне, 28 мая, поздно вечером в Стерлитамакском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 6 км автодороги Подлесное-Большой Куганак.
24-летний парень на «Ладе Приоре» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина на полной скорости влетела в электроопору.
Из-за сильного удара машину получила механические повреждения. В аварии погиб молодой водитель, а его 30-летнему пассажиру потребовалась помощь врачей. Предстоит выяснить причину случившегося.
Видео: ГИБДД РБ.