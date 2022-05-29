Жительница Уфы перевела мошенникам более 6 млн рублей

В полицию Уфы продолжают поступать сообщения о случаях мошенничества. Пресс-служба МВД рассказала, что за сутки в правоохранительные органы обратились шесть человек с подобным заявлением.

Фото №1 - Жительница Уфы перевела мошенникам более 6 млн рублей

Так, 62-летняя жительница города получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются списать деньги с её счета. «Сотрудник банка» убедил доверчивую уфимку оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный» счет. После денежной операции неизвестный просто перестал выходить на связь. Женщина лишилась более 6 млн рублей.

Также в полицию Уфы обратилась 30-летняя местная жительница. В социальных сетях она заказала маникюрный стол за 16 500 рублей. После того, как женщина перевела необходимую сумму продавцу, он перестал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны. В случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои денежные средства на якобы безопасный счет, не сообщайте незнакомым лицам по телефону свои персональные данные, а также банковские реквизиты. Соблюдайте бдительность при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам, пользуйтесь только проверенными сайтами.

пресс-служба МВД по РБ 
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