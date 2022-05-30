«Газ. Нефть. Технологии»: итоги форума для Башкирии

И нам есть чем поделиться на взаимовыгодных условиях. Нефтепереработка в Башкортостане вышла на допандемийные показатели и демонстрирует рост. Об этом сообщили на пленарном заседании форума. Объем добычи сырой нефти по итогам прошлого года превысил 11,5 миллионов тонн, что выше уровня 2020-го почти на 8 процентов. Нефтегазовая и химическая отрасль справляются со своими задачами, а республика по-прежнему удерживает свою лидирующую позицию среди регионов страны.