«Газ. Нефть. Технологии»: итоги форума для Башкирии

В Башкортостане запустили производство отечественных катализаторов гидрокрекинга. Эта продукция позволит российским заводам нарастить объемы производства моторного топлива класса Евро-5. Промышленный пуск предприятия состоялся во время открытия 30-й выставки «Газ. Нефть. Технологии». Церемония прошла в режиме телемоста между Уфой и Стерлитамаком, где находится импортозамещающий завод. Чему посвятили юбилейный форум и какие новинки отрасли представили в Уфе?

Главным событием на церемонии открытия выставки стал дистанционный запуск производства катализаторов гидрокрекинга на заводе «РН-Кат» в Стерлитамаке. Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции. За 90 лет Башкортостан стал нефтяным флагманов и опорой России.

Нефтегазохимическая отрасль является для нас основой развития Башкортостана. 90 лет назад было открыто первое месторождение. С тех пор Башкортостан изменился и стал не только аграрной республикой, но и промышленной, химической, развитой территорией.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - «Газ. Нефть. Технологии»: итоги форума для Башкирии

Запуск газа в распределительный газопровод села Исянгулово Зианчуринского района также состоялся в прямом эфире. Протяженность объекта составила 19 километров, голубое топливо теперь поступает в 254 дома нового микрорайона, где в основном проживают молодые семьи. Газификация населенных пунктов региона находится на контроле руководства республики.

Что касается газификации, программа огромная. Вы эти цифры сами видели, тысячи километров, миллиарды рублей. Реальная задача совершенно, хотя и одна из самых крупных в стране. Но мы с ней обязательно справимся.

Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»

На выставке экспоненты представили передовые разработки в отрасли. В условиях международных санкций упор на импортозамещение нефтяного оборудования и модернизацию заводов позволил крупным предприятиям избежать тяжелых последствий и нарастить объемы производства. Сейчас всё необходимое для работы многие компании производят у себя.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Фото №2 - «Газ. Нефть. Технологии»: итоги форума для Башкирии

Что касается геофизических исследований на геофизическом кабеле, то тут у нас своя технология, сами производим аппаратуру в Уфе на нашем дочернем предприятии. То есть весь комплекс исследований мы проводим. Сейчас у нас идёт разработка следующего поколения оборудования, оно находится на испытаниях в скважинах. 

Антон Попов, директор промысловой геофизики АО «Башнефтегеофизика»

Башкортостан поддерживает торговые отношения со 122 странами мира. Только за прошлый год оборот импорта и экспорта превысил 4,5 миллиарда долларов.

С учётом того, что Республика Беларусь, как и Россия, испытывает серьёзное санкционное давление, мы заинтересованы в том, чтобы за счёт усиления кооперационных связей, которые есть на сегодняшний день, увеличивать объемы взаимных поставок продукции. Это касается и технологий. Хороший пример – взаимодействие наших нефтеперерабатывающих заводов с Ишимбайским катализаторным заводом.  

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим» /Белоруссия/

Новые проекты Башкортостан начинает и в Узбекистане. По итогам визита в страну официальной делегации нашей республики во главе с руководителем региона Радием Хабировым стороны заключили 19 соглашений на 200 миллионов долларов.

Мы сюда приехали с конкретными намерениями. В рамках визита в Башкортостан мы провели переговоры о сотрудничестве в области газохимии, а также производства меди в Республике Каракалпакстан, импорта нефтепродуктов в Каракалпакстан.

Бахытжан Хабибуллаев, заместитель председателя совета министров, министр инвестиций и внешней торговли  Республики Каракалпакстан /Узбекистан/

И нам есть чем поделиться на взаимовыгодных условиях. Нефтепереработка в Башкортостане вышла на допандемийные показатели и демонстрирует рост. Об этом сообщили на пленарном заседании форума. Объем добычи сырой нефти по итогам прошлого года превысил 11,5 миллионов тонн, что выше уровня 2020-го почти на 8 процентов. Нефтегазовая и химическая отрасль справляются со своими задачами, а республика по-прежнему  удерживает свою лидирующую позицию среди регионов страны.

Акции БСТ
Пенальти