«Газ. Нефть. Технологии»: итоги форума для Башкирии

В Башкортостане запустили производство отечественных катализаторов гидрокрекинга. Эта продукция позволит российским заводам нарастить объемы производства моторного топлива класса Евро-5. Промышленный пуск предприятия состоялся во время открытия 30-й выставки «Газ. Нефть. Технологии». Церемония прошла в режиме телемоста между Уфой и Стерлитамаком, где находится импортозамещающий завод. Чему посвятили юбилейный форум и какие новинки отрасли представили в Уфе?
Главным событием на церемонии открытия выставки стал дистанционный запуск производства катализаторов гидрокрекинга на заводе «РН-Кат» в Стерлитамаке. Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции. За 90 лет Башкортостан стал нефтяным флагманов и опорой России.
Запуск газа в распределительный газопровод села Исянгулово Зианчуринского района также состоялся в прямом эфире. Протяженность объекта составила 19 километров, голубое топливо теперь поступает в 254 дома нового микрорайона, где в основном проживают молодые семьи. Газификация населенных пунктов региона находится на контроле руководства республики.
На выставке экспоненты представили передовые разработки в отрасли. В условиях международных санкций упор на импортозамещение нефтяного оборудования и модернизацию заводов позволил крупным предприятиям избежать тяжелых последствий и нарастить объемы производства. Сейчас всё необходимое для работы многие компании производят у себя.
Башкортостан поддерживает торговые отношения со 122 странами мира. Только за прошлый год оборот импорта и экспорта превысил 4,5 миллиарда долларов.
Новые проекты Башкортостан начинает и в Узбекистане. По итогам визита в страну официальной делегации нашей республики во главе с руководителем региона Радием Хабировым стороны заключили 19 соглашений на 200 миллионов долларов.
И нам есть чем поделиться на взаимовыгодных условиях. Нефтепереработка в Башкортостане вышла на допандемийные показатели и демонстрирует рост. Об этом сообщили на пленарном заседании форума. Объем добычи сырой нефти по итогам прошлого года превысил 11,5 миллионов тонн, что выше уровня 2020-го почти на 8 процентов. Нефтегазовая и химическая отрасль справляются со своими задачами, а республика по-прежнему удерживает свою лидирующую позицию среди регионов страны.