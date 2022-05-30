Футбольный клуб «Уфа» завершил сезон

После фееричной победы над казанским «Рубином», когда подопечные Алексея Стукалова отправили соседей из Татарстана в ФНЛ, «Уфа» попала в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге на «Оренбург».
Первая встреча на выезде завершилась результативной ничьей 2:2. Во второй встрече гости первыми вышли вперёд, но защитник «Уфы» Юрий Журавлёв сравнял счёт еще до перерыва.
«Горожан» устраивала ничья 1:1. И весь второй тайм уфимцы уверенно отбивались от атак соперника. Казалось, что «Уфа» дотерпит, но этого не произошло. На девяноста четвертой минуте капитан «Оренбурга» Андрей Малых забил победный гол и вывел свою команду в Премьер-лигу. «Уфа» вылетела в ФНЛ. Что ждёт команду теперь, большой вопрос.