Футбольный клуб «Уфа» завершил сезон

После фееричной победы над казанским «Рубином», когда подопечные Алексея Стукалова отправили соседей из Татарстана в ФНЛ, «Уфа» попала в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге на «Оренбург».

Первая встреча на выезде завершилась результативной ничьей 2:2. Во второй встрече гости первыми вышли вперёд, но защитник «Уфы» Юрий Журавлёв сравнял счёт еще до перерыва.