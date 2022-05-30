«День 1000 велосипедистов» в Уфе собрал более 23 тысяч участников

Велосипедисты в очередной раз захватили Уфу. В столице Башкортостана уже одиннадцатый год проходит одно из самых массовых мероприятий. «День тысячи велосипедистов» в этом году собрал более 23 тысяч любителей здорового образа жизни. И это стало новым абсолютным рекордом за все время проведения мероприятия.

Для того чтобы не пропустить один из самых любимых дней в году, велосипедисты встают пораньше. Сбор на уфимской площади Ленина был назначен на 9 утра. Самые дисциплинированные и пунктуальные имели возможность спокойно и без очереди получить свой номер и познакомиться с товарищами по заезду. Участник велофестиваля Александр Шереметьев купил велосипед три недели назад. С тех пор ежедневно добирается на нем до работы.

Здоровье начало подсказывать, что уже пора что-то делать. Ходить пешком на работу мне надоело через неделю, и я решил попробовать ездить на велосипеде. Тем более очень много у нас людей встречается, по городу когда идешь. Это упрощает, мне кажется, жизнь, поэтому решил купить велик. И тут такое событие сразу же. Александр Шереметьев, участник велофестиваля

«День тысячи велосипедистов» – уникальное событие для республики. В этом году организаторы решили расширить программу. Теперь велозаезды проходят в разных городах Башкортостана.

В двух мы уже провели. 21-го в Стерлитамаке, 22-го в Нефтекамске. Сегодня Уфа стала нашей велостолицей. Уникальность этого проекта в том, что он делается с низов. Мы обычное сообщество велосипедистов, которое объединено одной идеей. С 500 участников 12 лет назад, сейчас уже 10000 как минимум. Остальные скоро подойдут. Егор Лукша, руководитель проекта «День 1000 велосипедистов»

По подсчетам организаторов, на старт вышло 23 тысячи любителей велосипедов. Участие в празднике мог принять любой желающий. Нужно было лишь зарегистрироваться и получить свой номер или приобрести понравившееся сочетание цифр за символическую сумму. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

Участники велопробега стараются выделиться на дистанции. Для этого организаторы проводят конкурс на самый лучший костюм. На старт выходят велосипедисты любых возрастов, по одному или с семьями. В разных нарядах и головных уборах.

Это очень комфортная вещь. Ни жарко, ни холодно. Защита от солнца, ну и как каска. Рустем Богданов, участник велофестиваля

Один из самых известных велосипедистов Уфы – Александр Иванов. Прославился он благодаря своим одиночным велопробегам на дальние расстояния. «День 1000 велосипедистов» Александр не пропускает. И вынашивает планы о новых путешествиях.

В августе у меня состоится велопутешествие по Волге. От истока к устью. Более 3500 тысяч километров. Планирую показать всю красоту России. Александр Иванов, участник велофестиваля

Велофестиваль – место, где можно встретить старых знакомых. Или человека из телевизора. Диктор новостей телеканала БСТ Айнур Гибадуллин старается всегда участвовать в «Дне 1000 велосипедистов».

Я сам часто катаюсь на велосипеде, в том числе на работу. Даже имея автомобиль, я все равно остаюсь приверженцем двухколесного транспорта. Айнур Гибадуллин, участник велофестиваля

Даже отсутствие конечностей – не помеха участию в пробеге. Алексею Старкову и его товарищам по команде к финишу помогли прийти протезы.

В горку тяжело было. А в остальном все хорошо. Мероприятие развивает спорт. Мы стараемся. Ходим в походы, катаемся на велосипедах. Алексей Старков, участник велофестиваля