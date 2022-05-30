«День 1000 велосипедистов» в Уфе собрал более 23 тысяч участников

Велосипедисты в очередной раз захватили Уфу. В столице Башкортостана уже одиннадцатый год проходит одно из самых массовых мероприятий. «День тысячи велосипедистов» в этом году собрал более 23 тысяч любителей здорового образа жизни. И это стало новым абсолютным рекордом за все время проведения мероприятия.
Для того чтобы не пропустить один из самых любимых дней в году, велосипедисты встают пораньше. Сбор на уфимской площади Ленина был назначен на 9 утра. Самые дисциплинированные и пунктуальные имели возможность спокойно и без очереди получить свой номер и познакомиться с товарищами по заезду. Участник велофестиваля Александр Шереметьев купил велосипед три недели назад. С тех пор ежедневно добирается на нем до работы.
«День тысячи велосипедистов» – уникальное событие для республики. В этом году организаторы решили расширить программу. Теперь велозаезды проходят в разных городах Башкортостана.
По подсчетам организаторов, на старт вышло 23 тысячи любителей велосипедов. Участие в празднике мог принять любой желающий. Нужно было лишь зарегистрироваться и получить свой номер или приобрести понравившееся сочетание цифр за символическую сумму. Все собранные средства пойдут на благотворительность.
Участники велопробега стараются выделиться на дистанции. Для этого организаторы проводят конкурс на самый лучший костюм. На старт выходят велосипедисты любых возрастов, по одному или с семьями. В разных нарядах и головных уборах.
Один из самых известных велосипедистов Уфы – Александр Иванов. Прославился он благодаря своим одиночным велопробегам на дальние расстояния. «День 1000 велосипедистов» Александр не пропускает. И вынашивает планы о новых путешествиях.
Велофестиваль – место, где можно встретить старых знакомых. Или человека из телевизора. Диктор новостей телеканала БСТ Айнур Гибадуллин старается всегда участвовать в «Дне 1000 велосипедистов».
Даже отсутствие конечностей – не помеха участию в пробеге. Алексею Старкову и его товарищам по команде к финишу помогли прийти протезы.
В велопробеге участвовала колонна из 100 велосипедистов в атрибутике и с флагами Z. В парке «Ватан» все они выстроились в форме большой буквы Z в поддержку российских войск. Впервые велофестиваль провели в мае 2011-го. С тех пор вот уже 11 лет мероприятие собирает вместе тысячи велосипедистов. Только однажды в 2020-ом его отменили из-за пандемии. От спортивного состязания этот фестиваль отличает его цель – привлечь внимание к велоспорту. И приехать к финишу не первым и тем более не в одиночестве, а вместе со всеми, большой и шумной компанией таких же велолюбителей.