Спасатели Уфы поймали лося и скорпиона

В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты за прошедшие выходные два раза выезжали для отлова диких животных. В одном из случаев спасателям пришлось ловить настоящего скорпиона.

Жители города рассказали, что встретили лося на улице Первомайской. Животное забралось в жилой сектор, но заблудилось и не смогло выбраться обратно в лес. Спасатели аккуратно загрузили зверя в прицеп, вывезли в лесополосу и благополучно отпустили.

А жильцы дома по улице Менделеева увидели на потолке в подъезде настоящего скорпиона. Испуганные уфимцы сразу обратились за помощью к специалистам. Спасатели аккуратно поймали членистоногого в банку и забрали с собой, чтобы отдать волонтёрам.