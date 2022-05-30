В Башкирии рабочий на заводе получил тяжёлую травму из-за наледи

18 марта на железнодорожном пути на участке складирования готовой продукции проводились работы. бригаде было поручено провести расстановку полувагонов под погрузку. После проделанной работы сотрудник предприятия поручил начать движение тепловоза. Сам он встал на подножку головного полувагона, но из-за наледи вагон начал сходить с рельсов. Рабочий попытался остановить состав, но его прижало к штабелю уложенных у путей плит.