В Башкирии водитель и его годовалый сын пострадали в крупной аварии

46-летний житель Туймазов на «Ладе Калина» столкнулся с «Тойотой Спринтер», за рулём которого находился 24-летний местный житель. В аварии серьёзные травмы получил водитель отечественного авто и его годовалый сын. Их экстренно госпитализировали. Водителю «Тойоты» и его 29-летнему пассажиру также была оказана медицинская помощь.