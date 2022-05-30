В Башкирии ребёнок получил тяжёлую травму из-за упавшего снега

В Октябрьском перед судом предстанет директор одной из управляющих компаний. Из-за её халатности ребёнок получил тяжёлую травму из-за упавшего с крыши снега.

Инцидент произошёл в марте этого года. Ребёнок проходил у многоквартирного дома по улице Островского. В этот момент с крыши на него упала снежная масса. Ребёнку потребовалась госпитализация.

Директор управляющей компании признаёт свою вину в том, что не оказала услуги, отвечающие требования безопасности. Также с компании намерены взыскать штраф в качестве компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. При этом прокуратура отмечает, что управляющая компания осуществляла предпринимательскую деятельность с нарушением требований лицензии. За это директора могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.