В Башкирии крупный пожар унёс жизнь сельчанина

Огнём охватило частный кирпичный дом по улице Заречной. На место инцидента экстренно прибыли 11 человек личного состава и 5 единиц техники. В момент возгорания в помещении находились мужчина и женщина. 47-летнего жильца дома спасти не удалось.

По словам женщины, вечером они употребляли спиртные напитки. Сожители быстро легли спать, а примерно в час ночи женщина проснулась от сильного дыма и шума. Она попыталась разбудить мужчину, но не успела и убежала от огня. Теперь предстоит выяснить причину случившегося.