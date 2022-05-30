В Башкирии под окнами многоэтажки нашли 7-летнюю девочку

Накануне, 29 мая, рано утром в Нефтекамске произошло трагическое событие. Под окнами многоэтажного дома была найдена 7-летняя девочка.

Как сообщает ИА «Башинформ», ребёнка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей травмы, характерные при падении с высоты. В частности, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, ссадины, травму живота. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.