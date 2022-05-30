В Уфе при пожаре в квартире погиб 54-летний мужчина

Накануне, 29 мая, в Уфе произошёл смертельный пожар. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС.
Огнём охватило двухкомнатную квартиру в многоэтажном жилом доме по улице Вологодской. На указанный адрес оперативно прибыли 21 человек личного состава и 6 единиц техники. Огонь уничтожил деревянную оконную раму, обшивку балкона и пластиковую раму на этаже выше.
Из горящей квартиры экстренно эвакуировали 54-летнего мужчину. Вскоре медикам пришлось констатировать смерть несчастного. Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС по РБ.