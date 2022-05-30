В Уфе с рабочим визитом находится Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров

Это предприятие – гордость нашей республики. Сегодня его руководитель Гиният Гарифуллович Ишбаев продемонстрировал то, что мы называем импортозамещением. Многие детали, инструменты, изделия «БУРИНТЕХа» не имеют аналогов в России. Ранее их закупали за рубежом. Сейчас жизнь подталкивает к тому, что мы сами должны производить такую продукцию. На предприятии реализуют инвестпроекты по её разработке. Здесь деятельный руководитель и очень сильный коллектив, высокая заработная плата и хорошие перспективы развития.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан