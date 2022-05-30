В Уфе с рабочим визитом находится Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров

В Уфе с рабочим визитом находится Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе. В первой половине дня Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомились с деятельностью научно-производственного предприятия «БУРИНТЕХ».
В частности, гостям рассказали о том, что сейчас компания разрабатывает роторно-управляемую систему для бурения скважин на нефть и газ, которая по принципу действия не имеет аналогов в мире. Также речь шла об импортозамещающей продукции, которую могут предложить специалисты предприятия отечественному рынку в условиях санкционного давления.
Тему импортозамещения подняли и во время посещения предприятия «Фармстандарт – УфаВИТА». Компания в этом году реализует значимый не только для республики, но и в целом страны инвестпроект. Это производство фактор свёртывания крови VIII для лечения больных гемофилией. Сегодня в России нет производителей подобного препарата.