В Уфе с рабочим визитом находится Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров

В Уфе с рабочим визитом находится Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе. В первой половине дня Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомились с деятельностью научно-производственного предприятия «БУРИНТЕХ».

В частности, гостям рассказали о том, что сейчас компания разрабатывает роторно-управляемую систему для бурения скважин на нефть и газ, которая по принципу действия не имеет аналогов в мире. Также речь шла об импортозамещающей продукции, которую могут предложить специалисты предприятия отечественному рынку в условиях санкционного давления.

Я приятно впечатлён технологиями и организацией производства. Здесь выпускают востребованную и перспективную продукцию и много внимания уделяют импортозамещению. Это очень важно для развития отечественной нефтегазовой промышленности.

Игорь Комаров, Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Тему импортозамещения подняли и во время посещения предприятия «Фармстандарт – УфаВИТА». Компания в этом году реализует значимый не только для республики, но и в целом страны инвестпроект. Это производство фактор свёртывания крови VIII для лечения больных гемофилией. Сегодня в России нет производителей подобного препарата.

Это предприятие – гордость нашей республики. Сегодня его руководитель Гиният Гарифуллович Ишбаев продемонстрировал то, что мы называем импортозамещением. Многие детали, инструменты, изделия «БУРИНТЕХа» не имеют аналогов в России. Ранее их закупали за рубежом. Сейчас жизнь подталкивает к тому, что мы сами должны производить такую продукцию. На предприятии реализуют инвестпроекты по её разработке. Здесь деятельный руководитель и очень сильный коллектив, высокая заработная плата и хорошие перспективы развития.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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