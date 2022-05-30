В Башкирии заметили живодёра, который зарубил собаку топором

В социальных сетях широко распространилось видео со зверствами живодёра из села Иглино. ИА «Башинформ» выяснило подробности случившегося.

По сообщениям очевидцев, мужчина из дома по улице Николаева подвесил собаку на турник и жестоко избил. Помочь животному не успели. По некоторым данным, после живодёр отрубил собаке голову.