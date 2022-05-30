В Башкирии ЕГЭ по русскому языку сдадут 16,5 тыс человек

Сегодня и завтра выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен из всех, его результаты необходимы для получения аттестата и поступления в вузы на любое направление. Традиционно массовый госэкзамен в этом году проходит в течение двух дней, чтобы разделить потоки учащихся. Какая обстановка в этом году и сколько ребят сдадут самый главный предмет?

До испытания остаются считанные минуты. Позади – усердные занятия с репетиторами и бессонные ночи. Но сохранить спокойствие ребятам удаётся с трудом. Перед тем, как приступить к экзамену, ребята проходят все обязательные этапы: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят через металлодетектор, заполняют бланки. За этим следят не только учителя, но и камеры.

За происходящим в аудиториях следят наблюдатели. Мониторинг ведут и в режиме онлайн. Организаторы находятся в полной готовности. Все их действия чётко выверены и отработаны.

Всего в этом году экзамены по русскому языку напишут около 16,5 тысячи человек. Впервые ОГЭ и ЕГЭ в Башкортостане будут сдавать 13 ребят из Донбасса. Для восьми девятиклассников и пяти 11-классников обеспечили равные условия для сдачи государственной итоговой и промежуточной аттестации.

Проходит ЕГЭ традиционно с максимальной строгостью. Сначала ребят распределяют по аудиториям, в каждой максимум по 12 человек. Затем прямо на месте распечатывают экзаменационные материалы, всё это – под тотальным контролем видеокамер.