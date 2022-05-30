В Уфе будут выпускать препарат для больных гемофилией, не имеющий налогов в России

В Уфе создадут препарат, которому нет аналогов в России. Это фактор свёртывания крови VIII для лечения больных гемофилией. Столицу республики посетил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе. Визит Игоря Комарова начался с посещения предприятий, активно занимающихся импортозамещением. Также гость и глава республики приняли участие в совещании, на котором обсудили социально-экономическое развитие Башкортостана.
В таких реакторах готовятся растворы препаратов для глазных капель. Попасть в эту зону можно только через специальную систему шлюзов, переодевшись в соответствующий классу чистоты С костюм. А в зоне А еще строже – там происходит разлив. Увидеть процесс можно только через камеру видеонаблюдения.
С работой цехов «Фармстандарт-УфаВИТА» знакомят полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и главу Башкортостана Радия Хабирова. Высокотехнологичное предприятие в последние годы постоянно модернизируется и осваивает новые виды фармацевтической продукции. Сейчас здесь активно работают над созданием препарата, аналогов которому в России нет.
Серьезную работу по импортозамещению проводят и в научно-производственном предприятии «Буринтех». Компания разрабатывает и производит высокотехнологичный инструмент и реагенты для бурения и капитального ремонта скважин. Именно здесь первыми в России начали выпускать алмазный порошок и сейчас хотят развивать это направление. Первые экземпляры продукции продемонстрировали сегодня полпреду Президента и главе республики.
При поддержке Фонда развития промышленности России предприятие сейчас разрабатывает роторно-управляемую систему для бурения скважин на нефть и газ, которая по принципу действия не имеет аналогов в мире. Это позволит существенно снизить зависимость российских газо- и нефтедобытчиков от иностранных сервисных компаний.
Башкортостан успешно развивается и реализует свой потенциал. В целом динамика показателей по всем jтраслям хорошая. Такой вывод сделал сегодня полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров сразу после совещания в gравительстве республики, где обсудили социально-экономическое развитие региона.
Господдержка предприятий действительно очень важна, учитывая постоянное усиление санкционного давления со стороны Запада. Задача – снизить зависимость отечественных компаний от импорта.
Обсуждали сегодня не только экономику и финансы. Игорь Иванов и Радий Хабиров пообщались с местной молодежью. В частности, с актерами народного студенческого театра «Оскон». Ребята недавно стали лауреатами III степени фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» в номинации «Лучшая молодежная постановка».