В Уфе будут выпускать препарат для больных гемофилией, не имеющий налогов в России

В Уфе создадут препарат, которому нет аналогов в России. Это фактор свёртывания крови VIII для лечения больных гемофилией. Столицу республики посетил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе. Визит Игоря Комарова начался с посещения предприятий, активно занимающихся импортозамещением. Также гость и глава республики приняли участие в совещании, на котором обсудили социально-экономическое развитие Башкортостана.

В таких реакторах готовятся растворы препаратов для глазных капель. Попасть в эту зону можно только через специальную систему шлюзов, переодевшись в соответствующий классу чистоты С костюм. А в зоне А еще строже – там происходит разлив. Увидеть процесс можно только через камеру видеонаблюдения.

С работой цехов «Фармстандарт-УфаВИТА» знакомят полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и главу Башкортостана Радия Хабирова. Высокотехнологичное предприятие в последние годы постоянно модернизируется и осваивает новые виды фармацевтической продукции. Сейчас здесь активно работают над созданием препарата, аналогов которому в России нет.

В этом году мы реализовываем очень значимый не только для республики, но и для страны проект – это производство фактора крови VIII для лечения больных гемофилией. На сегодняшний день в российской федерации нет производителей этого лекарства, и «Фармстандарт-УфаВИТА» его будет выпускать уже в будущем году. Наиль Низамутдинов, директор ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»

Серьезную работу по импортозамещению проводят и в научно-производственном предприятии «Буринтех». Компания разрабатывает и производит высокотехнологичный инструмент и реагенты для бурения и капитального ремонта скважин. Именно здесь первыми в России начали выпускать алмазный порошок и сейчас хотят развивать это направление. Первые экземпляры продукции продемонстрировали сегодня полпреду Президента и главе республики.

Сейчас активно ведем работу по производству алмазных порошков. Это очень важно не только для нефтяной промышленности, но и для машиностроения, авиастроения, самолетостроения и других отраслей, и мы очень надеемся на государственную поддержку этих проектов. Гиният Ишбаев, генеральный директор НПП «Буринтех»

При поддержке Фонда развития промышленности России предприятие сейчас разрабатывает роторно-управляемую систему для бурения скважин на нефть и газ, которая по принципу действия не имеет аналогов в мире. Это позволит существенно снизить зависимость российских газо- и нефтедобытчиков от иностранных сервисных компаний.

Приятно впечатлен и технологиями, и организацией производственного процесса. Мы видим, что это очень важная и перспективная продукция, много внимания уделяется и импортозамещению. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Башкортостан успешно развивается и реализует свой потенциал. В целом динамика показателей по всем jтраслям хорошая. Такой вывод сделал сегодня полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров сразу после совещания в gравительстве республики, где обсудили социально-экономическое развитие региона.

С точки зрения поддержки со стороны республики, программы стабильности социально-экономического развития республики, я хотел бы отметить хорошую сторону. Действительно, хорошо проработано: более 100 мероприятий, объем финансирования предусматривает более 50 миллиардов, из них более 70 процентов всех этих мероприятий уже обеспечены источниками финансирования в утвержденном бюджете республики. Это показатель такой впечатляющий и хороший, подробно проработанный. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Господдержка предприятий действительно очень важна, учитывая постоянное усиление санкционного давления со стороны Запада. Задача – снизить зависимость отечественных компаний от импорта.

Мы действительно предусмотрели довольно большой пакет мер, он очень большой, превышает 50 миллиардов рублей. Все эти деньги точно уже все сидят в своей статье нашего бюджета, и уже сейчас они пошли на поддержку наших предприятий. Наша задача – уже сейчас находить новых партнеров, новые цепочки выстраивать, чтобы обеспечить работу предприятий. Пока ситуация действительно не благостная, но все показатели пока ровные, хотя подчеркиваю, что мы все-таки готовимся к непростым временам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан