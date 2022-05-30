В Башкирии прошел праздник «С Чеховым по Андреевскому санаторию»

Наследие писателя. В Альшеевском районе прошел праздник «С Чеховым по Андреевскому санаторию». Так называлась кумысолечебница, где в начале прошлого века знаменитый литератор отдыхал с женой. Теперь там детский оздоровительный лагерь, где бережно хранят историю. И даже сохранился дом, где, по преданию, жил Антон Чехов.

Глиняная игрушка может быть не только украшением интерьера, но и музыкальным инструментом. А еще олицетворением литературных мотивов. Работники музея-мастерской села Раевский сделали множество игрушек, изобразив персонажей рассказов Чехова.

Произведения Антона Павловича популярны до сих пор. И вряд ли есть хоть один театральный коллектив, который не ставил спектакли по Чехову. Вот и школьники села Аксеново представили гостям праздника постановку по рассказу «Лошадиная фамилия». К слову, со сцены звучали не только отрывки произведения Чехова, но и доклады исследователей жизни и творчества писателя. Среди них – потомки основателя Андреевского санатория.

Антон Чехов был одним из самых известных клиентов санатория. Он часто гулял по окрестностям. Было у него и свое место на холме, где, по преданию, он, сидя на самодельной скамейке, писал письма друзьям. Особая гордость – дом-музей Чехова. Здесь воссоздана обстановка и быт начала 20-го века. Имеется множество экспонатов того времени, в том числе прижизненные издания сочинений писателя. Создатели старались максимально точно передать то, как выглядел дом, в котором жил Чехов, используя фотографии и ту информацию, которую передавала в письмах супруга писателя Ольга Книппер.