В Уфе прошел шахматный турнир «Кубок Башкирии Лайфстайл»

Шахматный «Кубок Башкирии Лайфстайл» в Уфе стал первым этапом детской шахматной лиги. Этот новый турнир объединит сильнейших юных шахматистов республики.

Они делают только первые шаги в шахматах. Для многих ребят первый этап школьной шахматной лиги – это дебютные соревнования в жизни. У них еще нет шахматного рейтинга. Новые соревнования – возможность приобщить малышей к атмосфере большого турнира.

Это очень круто – состязаться с другими участниками. Причем из других групп. Егор Недопекин, участник турнира

Каждому турниру предшествует тщательная подготовка. Нужно быть психологически устойчивым и иметь тактический план.

У нас проводятся такие же тренировки, как и обычно. Но нам дают задачи посложнее. Мы записываем не ходы, а варианты. Продумываем вперед ходы. Михаил Никитин, участник турнира

Все участники турнира регистрируются во Всероссийской шахматной федерации. Теперь у них появится право на получение своих первых юношеских разрядов. А ведь еще недавно они впервые сели за доску и выучили названия фигур.

Я сразу сначала не понял, но сейчас уже все нормально. Если учиться, то шахматы – нормальная игра, несложная. Раньше я волновался. Тимур Сатлыков, участник турнира

Все прошло так-то хорошо. Я стараюсь часто ходить на турниры, получать новые знания и добиться всего, чего я хочу. Милана Гайфуллина, участница турнира

Всего в первом этапе детской шахматной лиги участвовало 116 человек. Ровно столько вместил зал, где проходили соревнования. Каждый участник получил специальное приглашение. Шахматы набрали огромную популярность. Желающих участвовать в турнире гораздо больше.

Получили приглашение все близлежащие районы к Уфе. Это и Нагаево, и Акбердино, и Карпово. Трудно перечислять все наши 23 команды. География большая. Я думаю, мы расширим эту географию, и будут приглашены команды из муниципальных районов республики. Амирьян Даукаев, директор шахматного клуба «Толпар»