В Уфе прошел шахматный турнир «Кубок Башкирии Лайфстайл»

Шахматный «Кубок Башкирии Лайфстайл» в Уфе стал первым этапом детской шахматной лиги. Этот новый турнир объединит сильнейших юных шахматистов республики.
Они делают только первые шаги в шахматах. Для многих ребят первый этап школьной шахматной лиги – это дебютные соревнования в жизни. У них еще нет шахматного рейтинга. Новые соревнования – возможность приобщить малышей к атмосфере большого турнира.
Каждому турниру предшествует тщательная подготовка. Нужно быть психологически устойчивым и иметь тактический план.
Все участники турнира регистрируются во Всероссийской шахматной федерации. Теперь у них появится право на получение своих первых юношеских разрядов. А ведь еще недавно они впервые сели за доску и выучили названия фигур.
Всего в первом этапе детской шахматной лиги участвовало 116 человек. Ровно столько вместил зал, где проходили соревнования. Каждый участник получил специальное приглашение. Шахматы набрали огромную популярность. Желающих участвовать в турнире гораздо больше.
Всего запланировано проведение пяти этапов турнира, включая финальный. На каждом из них юные шахматисты будут набирать зачетные баллы. Все этапы пройдут в разных локациях. Финал соревнований состоится в декабре.