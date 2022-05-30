В Уфе прошел шахматный турнир «Кубок Башкирии Лайфстайл»

Шахматный «Кубок Башкирии Лайфстайл» в Уфе стал первым этапом детской шахматной лиги. Этот новый турнир объединит сильнейших юных шахматистов республики.

Они делают только первые шаги в шахматах. Для многих ребят первый этап школьной шахматной лиги – это дебютные соревнования в жизни. У них еще нет шахматного рейтинга. Новые соревнования – возможность приобщить малышей к атмосфере большого турнира.

Это очень круто – состязаться с другими участниками. Причем из других групп.

Егор Недопекин, участник турнира

Каждому турниру предшествует тщательная подготовка. Нужно быть психологически устойчивым и иметь тактический план.

Фото №1 - В Уфе прошел шахматный турнир «Кубок Башкирии Лайфстайл»

У нас проводятся такие же тренировки, как и обычно. Но нам дают задачи посложнее. Мы записываем не ходы, а варианты. Продумываем вперед ходы.

Михаил Никитин, участник турнира

Все участники турнира регистрируются во Всероссийской шахматной федерации. Теперь у них появится право на получение своих первых юношеских разрядов. А ведь еще недавно они впервые сели за доску и выучили названия фигур.

Уфимская волна

Я сразу сначала не понял, но сейчас уже все нормально. Если учиться, то шахматы – нормальная игра, несложная. Раньше я волновался.

Тимур Сатлыков, участник турнира

Все прошло так-то хорошо. Я стараюсь часто ходить на турниры, получать новые знания и добиться всего, чего я хочу.

Милана Гайфуллина, участница турнира

Всего в первом этапе детской шахматной лиги участвовало 116 человек. Ровно столько вместил зал, где проходили соревнования. Каждый участник получил специальное приглашение. Шахматы набрали огромную популярность. Желающих участвовать в турнире гораздо больше.

Получили приглашение все близлежащие районы к Уфе. Это и Нагаево, и Акбердино, и Карпово. Трудно перечислять все наши 23 команды. География большая. Я думаю, мы расширим эту географию, и будут приглашены команды из муниципальных районов республики.

Амирьян Даукаев, директор шахматного клуба «Толпар»

Всего запланировано проведение пяти этапов турнира, включая финальный. На каждом из них юные шахматисты будут набирать зачетные баллы. Все этапы пройдут в разных локациях. Финал соревнований состоится в декабре.

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