В Башкирии за вымогательство с угрозой насилия будут судить троих мужчин

Троих жителей Туймазинского района будут судить за незаконное ношение огнестрельного оружия и вымогательство с угрозой применения насилия. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии за вымогательство с угрозой насилия будут судить троих мужчин

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемые разработали план по вымогательству денег у двоих жителей Туймазинского района, не имеющих материальных обязательств перед ними. С этой целью они, угрожая применением насилия, поджидали потерпевших на автомобильных парковках, встречались с ними в кафе и требовали передать денежные средства в сумме 1,6 млн рублей.

пресс-служба прокуратуры РБ

Незаконную деятельность сообщников пресекли сотрудники полиции благодаря записям телефонных разговоров, которые предоставили потерпевшие. В ходе обысков у одного из задержанных был обнаружен самодельный обрез охотничьего ружья.

Свою вину обвиняемые не признали. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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