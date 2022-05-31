В Башкирии за вымогательство с угрозой насилия будут судить троих мужчин

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемые разработали план по вымогательству денег у двоих жителей Туймазинского района, не имеющих материальных обязательств перед ними. С этой целью они, угрожая применением насилия, поджидали потерпевших на автомобильных парковках, встречались с ними в кафе и требовали передать денежные средства в сумме 1,6 млн рублей.

пресс-служба прокуратуры РБ