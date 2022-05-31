В Башкирии за вымогательство с угрозой насилия будут судить троих мужчин

Троих жителей Туймазинского района будут судить за незаконное ношение огнестрельного оружия и вымогательство с угрозой применения насилия. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Незаконную деятельность сообщников пресекли сотрудники полиции благодаря записям телефонных разговоров, которые предоставили потерпевшие. В ходе обысков у одного из задержанных был обнаружен самодельный обрез охотничьего ружья.
Свою вину обвиняемые не признали. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.