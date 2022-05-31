В Уфе двое братьев избили приятеля и ограбили его

По предварительным данным, заявитель находился у себя дома, распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. В ходе беседы последние, вспомнили, что хозяин жилища обещал им помочь с перевозкой строительных материалов. На этой почве у мужчин вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку. После чего обидчики покинули жилище, прихватив с собой мобильник и паяльную станцию. Общий ущерб составил 14 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ