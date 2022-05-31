В Уфе двое братьев избили приятеля и ограбили его

52-летний житель Уфы обратился в полицию и рассказал, что его избили знакомые и отобрали паяльную станцию и телефон. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
По предварительным данным, заявитель находился у себя дома, распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. В ходе беседы последние, вспомнили, что хозяин жилища обещал им помочь с перевозкой строительных материалов. На этой почве у мужчин вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку. После чего обидчики покинули жилище, прихватив с собой мобильник и паяльную станцию. Общий ущерб составил 14 тысяч рублей.
пресс-служба МВД по РБ
В скором времени оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 35 и 43-летние родные братья, которые ранее уже были судимы.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют все детали инцидента.