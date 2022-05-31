Пьяный житель Уфы нанес удары кулаком сотруднице магазина

В башкирской столице задержали местного жителя, который украл велосипед и через несколько часов подрался с сотрудницей продуктового магазина. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов по улице Комсомольской. Со слов сотрудницы, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала скандалил в торговом зале, после чего несколько раз дарил ее кулаком.

На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали 35-летнего дебошира и повезли его в отделение полиции.