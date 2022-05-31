В Уфе пьяный сотрудник автомойки без прав угнал машину

В башкирской столице сотрудник автомойки выпил прямо на рабочем месте и решил повидать родные края. Он взял чужую иномарку и поехал в Салаватский район, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Расстояние между двумя населенными пунктами составило 200 километров. Мужчина проехал больше половины пути, однако его остановили сотрудники ДПС, которые выяснили, что машина была угнана. Кроме того, у задержанного не было водительского удостоверения.