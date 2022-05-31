В Уфе пьяный сотрудник автомойки без прав угнал машину

В башкирской столице сотрудник автомойки выпил прямо на рабочем месте и решил повидать родные края. Он взял чужую иномарку и поехал в Салаватский район, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Фото №1 - В Уфе пьяный сотрудник автомойки без прав угнал машину

Расстояние между двумя населенными пунктами составило 200 километров. Мужчина проехал больше половины пути, однако его остановили сотрудники ДПС, которые выяснили, что машина была угнана. Кроме того, у задержанного не было водительского удостоверения.

Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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