В Башкирии простились с 22-летним Егором Ефимовым, погибшим на Украине во время спецоперации

В Сибае простились с 22-летним ефрейтором Егором Ефимовым, погибшим на Украине во время специальной операции. На церемонию прощания пришли родные и близкие военного, горожане и администрация.

Егор Ефимов погиб 20 мая. С 28 мая похороны переносили на неопределенный срок. Это было связано с отменой авиарейса, на котором должны были доставить тело погибшего солдата.

Парень родился 29 сентября 2000 года в Сибае. Он окончил Сибайский колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на срочную службу, а через год он продолжил служить на контрактной основе.