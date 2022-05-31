В Башкирии двое мужчин расправились с таксистом из-за 500 рублей

В Дюртюлях двое пьяных мужчин расправились с таксистом из-за 500 рублей. Верховный суд вынес убийцам приговор.
Вопиющий случай произошел 22 июля прошлого года. 27-летний мужчина распивал дома спиртное, а когда деньги и выпивка закончились, он отправился к своему 56-летнему другу, и у них созрел план. Мужчины решили вызвать такси, задушить водителя, забрать его выручку и машину, после чего продать ее и купить спиртное.
Первая попытка у дюртюлинцев провалилась: таксист заметил веревку, поэтому высадил пассажиров и уехал. Второго 56-летнего водителя такси злоумышленники оглушили и положили на заднее сиденье машины, а из бардачка машины забрали у него 500 рублей. Вскоре мужчина пришел в себя и попытался оказать сопротивление, нанеся одному из нападавших несколько ножевых ранений. Однако, тот оказался сильнее, после чего сначала избил несчастного, а потом задушил его, а труп выбросил в овраг.
Расправившись с водителем, душегубы решили скрыться на похищенном автомобиле. Однако возле села Куккуяново машину заметил друг убитого таксиста, а увидев за рулем незнакомого человека, вызвал полицию. Убийцы попытались скрыться, но поскольку были сильно пьяны, не справились с управлением и протаранили столб, после чего съехали в кювет, где их и задержали оперативники.
В ходе следствия мужчины убеждали, что не хотели убивать водителя такси, а просто хотели оглушить его и забрать машину. В результате суд отправил убийц на 12 и 19 лет в колонию строгого режима.
Фото: СУ СКР по РБ и МВД по РБ.