В Башкирии двое мужчин расправились с таксистом из-за 500 рублей

Первая попытка у дюртюлинцев провалилась: таксист заметил веревку, поэтому высадил пассажиров и уехал. Второго 56-летнего водителя такси злоумышленники оглушили и положили на заднее сиденье машины, а из бардачка машины забрали у него 500 рублей. Вскоре мужчина пришел в себя и попытался оказать сопротивление, нанеся одному из нападавших несколько ножевых ранений. Однако, тот оказался сильнее, после чего сначала избил несчастного, а потом задушил его, а труп выбросил в овраг.