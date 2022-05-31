Под Бельским мостом в Уфе обнаружили изувеченного парня: он скончался в больнице

Вчера, 30 мая, под Бельском мостом на бетонных плитах обнаружили молодого человека, который получил травмы при падении с высоты. Детали случившегося рассказали корреспонденты информационного агентства "Башинформ".

На место происшествия прибыла скорая помощь. Парня доставили РДКБ, но, к сожалению, он скончался из-за полученных травм.

Известно, что погибшему было 19 лет. Он проживал в Уфе на улице Вертолетной. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В УГЗ Уфы подтвердили информацию о смертельном происшествии.