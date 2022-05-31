В Башкирии учредили гранты для преподавателей среднего профессионального образования

Глава Башкирии подписал указ об учреждении государственной поддержки для работников среднего профессионального образования в республике.
Будет оформлено 10 ежегодных грантов для преподавателей и мастеров производственного обучения, которые реализуют программы среднего профессионального образования. Размер каждого гранта составит 690 тысяч рублей.
Документом также утверждён состав Республиканской комиссии по присуждению грантов. Правительство региона до 15 августа должно утвердить соответствующее положение и предусмотреть бюджетные ассигнования на выплату грантов, а Минобрнауки Башкортостана – обеспечить ежегодное проведение конкурса на получение грантовой поддержки.