В Башкирии учредили гранты для преподавателей среднего профессионального образования

Документом также утверждён состав Республиканской комиссии по присуждению грантов. Правительство региона до 15 августа должно утвердить соответствующее положение и предусмотреть бюджетные ассигнования на выплату грантов, а Минобрнауки Башкортостана – обеспечить ежегодное проведение конкурса на получение грантовой поддержки.