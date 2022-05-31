Писатель из Башкирии стал обладателем медали «Николай Некрасов 200 лет»

Писатель из Башкортостана стал обладателем медали «Николай Некрасов 200 лет». Рассказ «А глаза то папины» Анаса Валиуллина из Иглинского района вошел в сборник Российского союза писателей «Антологии русской прозы за 2021 год».

Таким образом, были оценены заслуги писателя в области литературного творчества. Для Анаса Валиуллина это далеко не первая награда. Ранее он был награжден медалью Федора Достоевского и знаком отличия «Наследие».