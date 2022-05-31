В Башкирии засеяли яровыми культурами более 84% площадей

В Башкортостане сев яровых культур постепенно близится к завершению. Об этом рассказал и.о. министра сельского хозяйства Рамил Нуриахметов в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

На данный момент на 84% от запланированных площадей засеяли около 1 млн 823 тысяч гектаров яровых культур.