В Башкирии засеяли яровыми культурами более 84% площадей

В Башкортостане сев яровых культур постепенно близится к завершению. Об этом рассказал и.о. министра сельского хозяйства Рамил Нуриахметов в ходе оперативного совещания в ЦУРе.
На данный момент на 84% от запланированных площадей засеяли около 1 млн 823 тысяч гектаров яровых культур.
Практически завершен посев яровых культур пяти районах Башкирии в Бураевском (98%), Альшеевском (98%), Давлекановском (97%), Бакалинском (96%) и Кармаскалинском (96%). В 11 районах республики выполнили более 90% посевных работ. Окончательно посев будет завершен уже на текущей неделе.