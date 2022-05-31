В районе Башкирии прошли легкоатлетические соревнования «Легенды спорта»

В Шаранском районе прошли межрайонные соревнования по легкой атлетике на призы 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Мероприятие проводится в 13-й раз.

В забеге приняли участие спортсмены разных возрастов: начиная от детсадовцев до 30-летних. Всего свыше 400 бегунов. Попробовали свои силы и любители с ограниченными физическими возможностями здоровья.