В районе Башкирии прошли легкоатлетические соревнования «Легенды спорта»

В Шаранском районе прошли межрайонные соревнования по легкой атлетике на призы 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Мероприятие проводится в 13-й раз.
В забеге приняли участие спортсмены разных возрастов: начиная от детсадовцев до 30-летних. Всего свыше 400 бегунов. Попробовали свои силы и любители с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Из года в год растет количество участников легкоатлетического кросса «Легенды спорта». В этом году активность проявили Бакалинский, Мишкинский, Илишевский, Туймазинский районы и город Октябрьский. Победители награждены грамотами, кубками и медалями общественного фонда «Молодежь нации» Римы Баталовой.