БГПУ и Федерация компьютерного спорта Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве

Башкирский педагогический университет и региональное отделение Федерации компьютерного спорта подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит вести плотное сотрудничество спортивной организации и вуза. Студенты БГПУ смогут достойно представить республику во всероссийской киберспортивной студенческой лиге.

В стенах вуза прошел турнир между учебными подразделениями, в котором приняли участие 15 команд.

Прямо сейчас мне хочется, чтобы студенты БГПУ помогли всем школьникам республики провести хороший сезон республиканской школьной киберспортивной лиги.

Азамат Муратов, председатель Башкирского регионального отделения Федерации компьютерного спорта

Перед подписанием договора ректор университета Салават Сагитов и председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта Азамат Муратов провели выставочный киберматч. Они сразились в компьютерной версии хоккея. В упорной борьбе победу одержал спортивный комментатор. За матчем наблюдали игроки «Салавата Юлаева» Родион Амиров, Данил Алалыкин и Егор Сучков – студенты Башкирского педколледжа. Салават Сагитов рассказал о планах провести в университете соревнования по киберхоккею.

Мир на месте не стоит, и киберспорт активно входит в нашу жизнь. Не идти по этому пути, не поддерживать начинания молодежи было бы неправильно.

Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы
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