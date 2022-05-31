БГПУ и Федерация компьютерного спорта Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве

Башкирский педагогический университет и региональное отделение Федерации компьютерного спорта подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит вести плотное сотрудничество спортивной организации и вуза. Студенты БГПУ смогут достойно представить республику во всероссийской киберспортивной студенческой лиге.
В стенах вуза прошел турнир между учебными подразделениями, в котором приняли участие 15 команд.
Перед подписанием договора ректор университета Салават Сагитов и председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта Азамат Муратов провели выставочный киберматч. Они сразились в компьютерной версии хоккея. В упорной борьбе победу одержал спортивный комментатор. За матчем наблюдали игроки «Салавата Юлаева» Родион Амиров, Данил Алалыкин и Егор Сучков – студенты Башкирского педколледжа. Салават Сагитов рассказал о планах провести в университете соревнования по киберхоккею.