Жители Уфы получат объединенную квитанцию за коммунальные услуги

Жители Уфы в июне получат новые квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Об этом рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Уфимцы получат единый платёжный документ, который предоставит «Единый информационно-расчетный центр РБ». В платежном документе будет информация об оплате теплоснабжения, горячей воды и электроэнергии. В квитанции все блоки с информацией будут чётко разделены. Отдельно будет отмечено место с QR-кодами.

Появление ЕПД не повлияет на сроки оплаты – по-прежнему до 10 числа каждого месяца. Личные кабинеты и приложение БашРТС продолжат работу. В ведомстве уверены, что с единым документом процедура оплаты услуг станет проще.