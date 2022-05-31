В Башкирии нашли убийцу мужчины через 29 лет после преступления

16 июля 1993 года в пассажирском поезде «Уфа-Сибай» был найден мертвый мужчина. На его теле обнаружили проникающие колото-резаные ранения. Эксперты сразу установили, что смерть несчастного имеет криминальный характер, но вот убийцу найти не удалось.

Лишь через 29 лет следователям удалось найти подозреваемого. Им оказался случайный попутчик погибшего, с которым в вагоне они распивали спиртные напитки. В момент свершения убийства свидетелей не было. Подозреваемый отбывал наказания за другие преступления, поэтому расследование убийства зашло в тупик.