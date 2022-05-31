В Башкирии нашли убийцу мужчины через 29 лет после преступления

Следователи Башкирии завершают расследование жуткого преступления, которое произошло 29 лет назад. Перед судом предстанет 52-летний уроженец Челябинской области.

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16 июля 1993 года в пассажирском поезде «Уфа-Сибай» был найден мертвый мужчина. На его теле обнаружили проникающие колото-резаные ранения. Эксперты сразу установили, что смерть несчастного имеет криминальный характер, но вот убийцу найти не удалось.

Лишь через 29 лет следователям удалось найти подозреваемого. Им оказался случайный попутчик погибшего, с которым в вагоне они распивали спиртные напитки. В момент свершения убийства свидетелей не было. Подозреваемый отбывал наказания за другие преступления, поэтому расследование убийства зашло в тупик.

Следствием был проведен комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, применена передовая криминалистическая техника, в результате чего под давлением собранных улик, проведения правильно спланированных допросов, обвиняемый в совершении преступления признался. Сейчас уголовное дело с утвержденным транспортной прокуратурой обвинительным заключением направлено в Белорецкий районный суд Башкирии для рассмотрения по существу», — добавили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте 
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