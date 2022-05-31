В Стерлитамаке открыли грузовой железнодорожный терминал

Это модернизированная площадка, которая даст республике дополнительные транспортные возможности. Рост отгрузки продтоваров по железной дороге в Башкортостане за текущий год составил более 20%. Открытие нового терминала прошло в рамках конференции «PRO//Движение. Поволжье».
Старт открытия грузового ж/д терминала дал Радий Хабиров. Площадка станет важной частью стальной артерии всей южной агломерации. Обновленный терминал расположился в черте Стерлитамака недалеко от федеральной трассы. Погрузочная площадка в городе была создана еще 65-м году и с объемами уже не справлялась.
На республику приходится около 40% от всей погрузки Куйбышевской железной дороги. Башкортостан – регион с высокой инвестиционной активностью, развивающий торговлю и сотрудничество с другими странами. Поэтому Уфа и была выбрана местом проведения конференции, где в том числе обсуждалось, как будет развиваться транспортная инфраструктура в новых реалиях.
Этот формат транспортировки в республике как аграрном регионе очень кстати. Радий Хабиров осмотрел выставку под открытым небом. Представленная техника РЖД так или иначе участвует в погрузке. Всё больше востребованы контейнерные перевозки. Основная часть роста грузопотока РЖД приходится на них, поэтому в отрасли есть и спрос на обученных специалистов.
Один из самых необычных экспонатов. Кажется, под ногами и вправду десятки метров высоты. Учебный тренажёр спроектирован так, чтобы обучающийся забыл, что находится в помещении.
РЖД Радий Хабиров назвал стратегическим партнёром республики. Для предприятий и инвестпривлекательности региона важно развитие транспортной инфраструктуры.
Глава Башкортостана поблагодарил управленческую команду РЖД и отметил, что она одна из лучших, современных и динамичных в России. В республике активно развивается и направление пассажироперевозок. Впереди реализация проекта Уфимского железнодорожного кольца. Оно позволит создать внутригородское ж/д сообщение с увеличением пассажиропотока с 1,5 млн до 6,5 млн пассажиров.
Фото: пресс-служба Главы РБ