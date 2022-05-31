В Стерлитамаке открыли грузовой железнодорожный терминал

Это модернизированная площадка, которая даст республике дополнительные транспортные возможности. Рост отгрузки продтоваров по железной дороге в Башкортостане за текущий год составил более 20%. Открытие нового терминала прошло в рамках конференции «PRO//Движение. Поволжье».

Старт открытия грузового ж/д терминала дал Радий Хабиров. Площадка станет важной частью стальной артерии всей южной агломерации. Обновленный терминал расположился в черте Стерлитамака недалеко от федеральной трассы. Погрузочная площадка в городе была создана еще 65-м году и с объемами уже не справлялась.

Экспорт на северо-западном направлении сокращается из-за политики недружественных нам стран. Многие грузы поехали в других направлениях. Сегодня наиболее загружено восточное направление, и мы по максимуму используем имеющуюся там инфраструктуру. Появляются новые маршруты, идёт рост грузоперевозок к портам Азово-Черноморского бассейна. Растут перевозки и внутри страны. Например, по Башкортостану рост отгрузки продовольственных товаров за январь-май 2022 года составил 21,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Алексей Шило, заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник фирменного транспортного обслуживания

На республику приходится около 40% от всей погрузки Куйбышевской железной дороги. Башкортостан – регион с высокой инвестиционной активностью, развивающий торговлю и сотрудничество с другими странами. Поэтому Уфа и была выбрана местом проведения конференции, где в том числе обсуждалось, как будет развиваться транспортная инфраструктура в новых реалиях.

Геополитическая ситуация существенно изменила направления. Мы оказываем нашим клиентам полный спектр услуг по таможенному оформлению грузов, храним контейнеры, завершаем процедуру таможенного транзита. В целом работа Куйбышевской железной дороги в части терминально-складских услуг выросла на 157%. Андрей Жужгов, начальник куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом

Этот формат транспортировки в республике как аграрном регионе очень кстати. Радий Хабиров осмотрел выставку под открытым небом. Представленная техника РЖД так или иначе участвует в погрузке. Всё больше востребованы контейнерные перевозки. Основная часть роста грузопотока РЖД приходится на них, поэтому в отрасли есть и спрос на обученных специалистов.

Один из самых необычных экспонатов. Кажется, под ногами и вправду десятки метров высоты. Учебный тренажёр спроектирован так, чтобы обучающийся забыл, что находится в помещении.

РЖД Радий Хабиров назвал стратегическим партнёром республики. Для предприятий и инвестпривлекательности региона важно развитие транспортной инфраструктуры.

Запуск обновлённого терминала – часть большой совместной работы республики с ОАО «РЖД». «Российские железные дороги» – один из главных, стратегических партнёров республики. Вместе мы работаем над большими проектами, в том числе созданием Уфимского железнодорожного кольца. Уверен, наше сотрудничество с «РЖД» обязательно продолжится. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана поблагодарил управленческую команду РЖД и отметил, что она одна из лучших, современных и динамичных в России. В республике активно развивается и направление пассажироперевозок. Впереди реализация проекта Уфимского железнодорожного кольца. Оно позволит создать внутригородское ж/д сообщение с увеличением пассажиропотока с 1,5 млн до 6,5 млн пассажиров.