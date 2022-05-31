Капремонт домов и развитие санаториев: основные темы оперативки с Радием Хабировым

5,4 миллиарда рублей потратят в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Башкортостане. В общей сложности планируется привести в порядок 744 жилых здания. Такие цифры сегодня озвучили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики. Там же обсудили развитие санаторно-курортных учреждений региона.

Чтобы рождаемость превышала уровень смертности. Это одна из основных задач, которую глава республики поставил перед новым министром здравоохранения Башкортостана. На днях эту должность занял 35-летний Айрат Рахматуллин. В начале оперативного совещания Радий Хабиров рассказал о новых кадровых назначениях. Также руководитель региона анонсировал ряд масштабных мероприятий, которые пройдут в ближайшее дни. Завтра состоится открытие учебно-методического центра «Авангард» в Алкино – это первая часть парка «Патриот». 2 июня впервые в истории в Уфе состоится открытие всероссийской юношеской спартакиады.

А 4 июня тоже интересное мероприятие, в республике пройдет впервые, и для нас особая ответственность. Мы все-таки трассу «Гонки героев» общими усилиями сделали, у нас состоится всероссийское соревнование «Гонки героев». Всероссийские первые, поэтому надо организовано провести, чтобы людям понравилось. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С 1 июня в Башкортостане отменяется особый противопожарный режим. Решение об этом было принято на сегодняшнем оперативном совещании. С текущей обстановкой присутствующих ознакомил председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. В основной же повестке совещания одним из главных вопросов было развитие санаторно-курортных организаций региона.

На территории Республики Башкортостан расположена 31 санаторно-курортная организация, учредителем 9 из которых является республика. Общая вместимость на сегодняшний день – 3300 коек. Анализ финансово-хозяйственной деятельности санаториев показал, что наши здравницы достойно пережили пандемию коронавируса, выручка от санаторно-курортных услуг в 2021 году составила 3,7 миллиарда рублей. Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Все 9 республиканских здравниц активно участвовали в программе «Туристический кешбэк». В будущем, помимо оказания санаторных услуг, необходимо развивать турмаршруты, отметили участники совещания, чтобы наряду с лечением у отдыхающих была возможность глубже окунуться в природу, культуру и традиции Башкортостана. Пока этим могут похвастаться только в санатории «Янаган-Тау», где создан одноименный геопарк. Под занавес оперативного совещания обсудили ход капремонта общедомового имущества и подъездов в многоквартирных домах, а также благоустройства дворовых и общественных территорий.

В текущем году в рамках программы капитального ремонта предусмотрено выполнение 801 вида работ в 766 многоквартирных домах на общую сумму 5,4 миллиарда рублей. Алан Марзаев, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

А еще запланирован комплексный ремонт почти 900 подъездов. В рамках программы «Башкирские дворики» в этом году выделяется один миллиард рублей. По проекту «Формирование городской среды» планируется благоустроить 126 общественных территорий. До конца года есть еще много времени, но уже сейчас надо думать о 2023-м, отметил глава Башкортостана.

Сейчас важно думать о 2023 годе. Потому что мне во всей этой истории важно еще не то, что мы делаем, а всё, что мы делаем, советуясь с людьми, поэтому это большие организационные работы и процедуры, то есть, во-первых, надо понять сумму денег, во-вторых, надо понять исходя из этого, сколько дворов мы можем сделать, в каких городах и районах сделаем, потом начать выбирать эти дворы, потом с людьми обсуждать, какие они должны быть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан