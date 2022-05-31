Капремонт домов и развитие санаториев: основные темы оперативки с Радием Хабировым

5,4 миллиарда рублей потратят в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Башкортостане. В общей сложности планируется привести в порядок 744 жилых здания. Такие цифры сегодня озвучили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики. Там же обсудили развитие санаторно-курортных учреждений региона.
Чтобы рождаемость превышала уровень смертности. Это одна из основных задач, которую глава республики поставил перед новым министром здравоохранения Башкортостана. На днях эту должность занял 35-летний Айрат Рахматуллин. В начале оперативного совещания Радий Хабиров рассказал о новых кадровых назначениях. Также руководитель региона анонсировал ряд масштабных мероприятий, которые пройдут в ближайшее дни. Завтра состоится открытие учебно-методического центра «Авангард» в Алкино – это первая часть парка «Патриот». 2 июня впервые в истории в Уфе состоится открытие всероссийской юношеской спартакиады.
С 1 июня в Башкортостане отменяется особый противопожарный режим. Решение об этом было принято на сегодняшнем оперативном совещании. С текущей обстановкой присутствующих ознакомил председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. В основной же повестке совещания одним из главных вопросов было развитие санаторно-курортных организаций региона.
Все 9 республиканских здравниц активно участвовали в программе «Туристический кешбэк». В будущем, помимо оказания санаторных услуг, необходимо развивать турмаршруты, отметили участники совещания, чтобы наряду с лечением у отдыхающих была возможность глубже окунуться в природу, культуру и традиции Башкортостана. Пока этим могут похвастаться только в санатории «Янаган-Тау», где создан одноименный геопарк. Под занавес оперативного совещания обсудили ход капремонта общедомового имущества и подъездов в многоквартирных домах, а также благоустройства дворовых и общественных территорий.
А еще запланирован комплексный ремонт почти 900 подъездов. В рамках программы «Башкирские дворики» в этом году выделяется один миллиард рублей. По проекту «Формирование городской среды» планируется благоустроить 126 общественных территорий. До конца года есть еще много времени, но уже сейчас надо думать о 2023-м, отметил глава Башкортостана.
Руководитель региона поручил, чтобы в июле-августе уже было понимание объемов предполагаемых ремонтных работ и необходимых финансов. Это касается не только благоустройства дворов, но и в целом приведения в порядок жилого фонда республики.