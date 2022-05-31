Политологи объяснили рост численности населения в Башкирии

В республике подвели предварительные итоги  Всероссийской переписи населения, и Башкортостан признается одним из самых многонаселенных регионов страны. Согласно последним данным, на территории республики проживает почти 4 миллиона 100 тысяч человек, что является самым высоким показателем в ПФО.

Политолог и кандидат философских наук Сергей Семенов назвал главные причины достигнутого результата – это активное развитие экономики и совершенствование социально-культурного аспекта, но большую заслугу политолог видит в действиях главы республики Радия Хабирова..

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Начали восстанавливать то, что запустили, разрушили, обанкротили. Восстанавливают пароходство, электротранспорт, «Башавтотранс». Это то, что касается людей и их жизни. Открываются новые предприятия, производства, культурные учреждения.

Сергей Семенов, политолог
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