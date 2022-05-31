Политологи объяснили рост численности населения в Башкирии

В республике подвели предварительные итоги Всероссийской переписи населения, и Башкортостан признается одним из самых многонаселенных регионов страны. Согласно последним данным, на территории республики проживает почти 4 миллиона 100 тысяч человек, что является самым высоким показателем в ПФО.