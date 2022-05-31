В Санкт-Петербурге задержали уроженца Башкирии, который 14 лет был в розыске

Сотрудники полиции задержали мужчину, который был в розыске 14 лет. В 2008 году в городе Салавате полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.
Подозреваемый, работая предпринимателем и торгуя на рынке, занимал у коллег крупные суммы денег, но первое время долг отдавал, чем вызвал доверие. После очередного займа, мужчина продал все имущество в городе и скрылся.
Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. Мошенника задержали в Санкт-Петербурге, где мужчина жил под другим именем. В настоящее время подозреваемый под домашним арестом.