В Санкт-Петербурге задержали уроженца Башкирии, который 14 лет был в розыске

Сотрудники полиции задержали мужчину, который был в розыске 14 лет. В 2008 году в городе Салавате полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Подозреваемый, работая предпринимателем и торгуя на рынке, занимал у коллег крупные суммы денег, но первое время долг отдавал, чем вызвал доверие. После очередного займа, мужчина продал все имущество в городе и скрылся.