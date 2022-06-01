В Башкирии суд вынес приговор мужчинам, похитившим семью

В Межгорье за похищение семьи и угон автомобиля суд вынес приговор 24 и 28-летним жителям Белорецка. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии суд вынес приговор мужчинам, похитившим семью

Все произошло 7 августа прошлого года. Супруги из Абзелиловского района Башкирии обратились в правоохранительные органы и рассказали, что их похитили трое неизвестных мужчин, которые завладели их машиной, а также похитили 31-летнюю сестру женщины.

Благодаря оказанному сопротивлению супруги смогли сбежать и обратиться в полицию, но третьей потерпевшей уйти не удалось. Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции незамедлительно организован комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, в результате все трое фигурантов были в тот же день установлены и задержаны, а похищенная женщина освобождена.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии

Свою вину подсудимые признали. Суд приговорил их к 7 и 8 годам лишения свободы. На данный момент третий фигурант уголовного дела находится в розыске.

Фото: СУ СКР по Башкирии.

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