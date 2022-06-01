В Башкирии суд вынес приговор мужчинам, похитившим семью

Благодаря оказанному сопротивлению супруги смогли сбежать и обратиться в полицию, но третьей потерпевшей уйти не удалось. Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции незамедлительно организован комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, в результате все трое фигурантов были в тот же день установлены и задержаны, а похищенная женщина освобождена.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии