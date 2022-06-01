В Башкирии суд вынес приговор мужчинам, похитившим семью

В Межгорье за похищение семьи и угон автомобиля суд вынес приговор 24 и 28-летним жителям Белорецка. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.
Все произошло 7 августа прошлого года. Супруги из Абзелиловского района Башкирии обратились в правоохранительные органы и рассказали, что их похитили трое неизвестных мужчин, которые завладели их машиной, а также похитили 31-летнюю сестру женщины.
Свою вину подсудимые признали. Суд приговорил их к 7 и 8 годам лишения свободы. На данный момент третий фигурант уголовного дела находится в розыске.
Фото: СУ СКР по Башкирии.