В Уфе оставили в силе приговор в отношении экс-сотрудника налоговой службы и директора компании

Верховный суд Башкортостана оставил в силе приговор в отношении директора одной из компаний и экс-сотрудника налоговой службы. Уфимским судом был вынесен приговор за мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и подстрекательство. Обвиняемых приговорили к 3 и 4 годам условного лишения свободы.

Фото №1 - В Уфе оставили в силе приговор в отношении экс-сотрудника налоговой службы и директора компании

В суде установлено, что с июня по ноябрь 2018 года директор коммерческой организации убедил сотрудника налоговой службы оказать содействие в заключении государственных контрактов на капитальный ремонт административных зданий инспекций ФНС России по РБ. С этой целью предприниматель организовал разработку технического задания, которое содержало требования, заведомо влекущие за собой ограничение количества участников аукциона или ограничивающие доступ к участию в нем.

пресс-служба прокуратуры РБ

Также коммерсант помогал обнаружить несоответствия поступивших предложений аукционной документации, которые начальник отдела УФНС России по РБ использовал в ходе заседания закупочной комиссии, что являлось основанием для исключения заявок иных участников.

После заключения госконтрактов директор компании путем изготовления и подписания заведомо подложных актов приемки выполненных работ похитил более 370 тысяч рублей.

Свою вину осужденные не признали и обжаловали приговор в апелляционном порядке. В результате Верховный суд Башкортостана оставил приговор без изменения.

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