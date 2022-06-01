В Уфе оставили в силе приговор в отношении экс-сотрудника налоговой службы и директора компании

В суде установлено, что с июня по ноябрь 2018 года директор коммерческой организации убедил сотрудника налоговой службы оказать содействие в заключении государственных контрактов на капитальный ремонт административных зданий инспекций ФНС России по РБ. С этой целью предприниматель организовал разработку технического задания, которое содержало требования, заведомо влекущие за собой ограничение количества участников аукциона или ограничивающие доступ к участию в нем.

пресс-служба прокуратуры РБ