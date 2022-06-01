В Уфе оставили в силе приговор в отношении экс-сотрудника налоговой службы и директора компании

Верховный суд Башкортостана оставил в силе приговор в отношении директора одной из компаний и экс-сотрудника налоговой службы. Уфимским судом был вынесен приговор за мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и подстрекательство. Обвиняемых приговорили к 3 и 4 годам условного лишения свободы.
Также коммерсант помогал обнаружить несоответствия поступивших предложений аукционной документации, которые начальник отдела УФНС России по РБ использовал в ходе заседания закупочной комиссии, что являлось основанием для исключения заявок иных участников.
После заключения госконтрактов директор компании путем изготовления и подписания заведомо подложных актов приемки выполненных работ похитил более 370 тысяч рублей.
Свою вину осужденные не признали и обжаловали приговор в апелляционном порядке. В результате Верховный суд Башкортостана оставил приговор без изменения.