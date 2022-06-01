В Башкирии построят комплекс по выращиванию и хранению овощей и зерна

В Бирском районе республики возведут комплекс по выращиванию, переработке и хранению овощей и зерна. Об этом вчера, 31 мая, сообщило Правительство Башкортостана.
Комплекс предусматривает строительство оросительной системы, покупку сельхозтехники, а также возведение сервисного центра для ее ремонта и обслуживания.
Инвестор вложит в предприятие свыше 811 млн рублей. Часть затрат ему возместит Правительство региона с помощью субсидий, а также сдаст ему земельный участок в аренду без проведения торгов. Срок реализации проекта до 2025 года. В республике появятся 55 новых рабочих мест.