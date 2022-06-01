Переселенцы, которые живут в Башкирии около месяца, получили первые документы

Переселенцы в Башкортостан, которые живут в республике около месяца, получили первые документы. 24 человека забрали свидетельства о предоставлении временного убежища. Всего такие корочки передадут 216 приезжим из Украины.

Сейчас вынужденные переселенцы живут в пункте временного размещения. Им выделялись пособия в размере 10 тысяч. Полученный документ о предоставлении временного убежища даёт право на работу, на получение пособий. В течение трех месяцев люди получат постоянное гражданство и паспорт гражданина Российской Федерации.