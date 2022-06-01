В Уфе в подъезде дома изнасиловали 17-летнюю девушку

В ночь с 28 на 29 мая девушку пригласил встретиться молодой человек. Уфимка приехала к парню в Черниковку. В подъезде пара начала распивать спиртные напитки, вскоре парень начал приставать к девушке. После на матрасе прямо в подъезде он вступил в интимную связь с девушкой без её согласия.