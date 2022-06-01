В Башкирии расследуют аварию, в которой погиб 15-летний мальчик

Накануне, 31 мая, в Мелеузовском районе произошло смертельно ДТП , в котором погиб 15-летний подросток. Инцидент зафиксирован на 24 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское.

Напомним, 21-летний водитель на «Дэу Нексия» не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии погиб 15-летний пассажир авто, брат водителя. Помощь врачей потребовалась молодому автовладельцу и ещё одному 16-летнему пассажиру.