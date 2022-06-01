В Башкирии расследуют аварию, в которой погиб 15-летний мальчик

Накануне, 31 мая, в Мелеузовском районе произошло смертельно ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Инцидент зафиксирован на 24 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское.

Фото №1 - В Башкирии расследуют аварию, в которой погиб 15-летний мальчик

Напомним, 21-летний водитель на «Дэу Нексия» не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии погиб 15-летний пассажир авто, брат водителя. Помощь врачей потребовалась молодому автовладельцу и ещё одному 16-летнему пассажиру.

Известно, что молодые люди ехали на заработки. Следственный комитет возбуди уголовное дело по факту смерти подростка.

По данному факту Мелеузовским межрайонным следственным отделом направлено ходатайство Мелеузовскому межрайонному прокурору о передаче уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 

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