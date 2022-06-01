Юный болельщик футбольного клуба «Уфа» покорил интернет

Видео, на котором Саиджан Майнанов болеет за свою команду, собрало немалое количество просмотров.

Видео с участием юного болельщика «Уфы» Саиджана Майнанова быстро набрало популярность в интернете. Мальчик так эмоционально поддерживал свою команду на трибунах стадиона в Казани, что привлек к себе внимание клубных социальных сетей. Маленького фаната там назвали самым эмоциональным болельщиком. Особенно трогательным получилось празднование победного гола Дилана Ортиса.

За футболом Саид следит не только с трибун стадиона. Мальчик и сам играет на позиции вратаря. Но позицию в ближайшее время планирует сменить. Более перспективным считает место на фланге обороны. Интересно, что изначально отец Саида был против увлечения сына футболом.

11-летний болельщик живет в Уфе и учится в пятом классе. Футболом он увлекся в 2018 году, когда в России с блеском прошёл чемпионат мира. А позже стал преданным фанатом футбольного клуба «Уфа». Теперь не пропускает ни одной игры.

В школе были удивлены внезапной популярностью Саида. Во время учёбы он спокоен и дисциплинирован. Так же он помог школьной команде занять третье место на районных соревнованиях.