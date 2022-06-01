В Уфе подходит к финалу первый международный турнир по фехтованию среди спортсменов-колясочников

Сильнейшие рапиристы и шпажисты России и Белоруссии приехали в Уфу. В столице Башкортостана близится к завершению первый международный турнир по фехтованию среди спортсменов-колясочников. После Паралимпиады в Токио это первые крупные состязания. Сразу после турнира его участники проведут в республике командные сборы, а пока они борются за победу в трех дисциплинах.

Триумфатор Паралимпийских игр в Токио Александр Кузюков приезжает в Уфу как к себе домой. Каждый год он принимает участие во всех кубках и чемпионатах страны, которые проводятся в столице Башкортостана. После двух побед на Летних играх Кузюков планировал отдохнуть. Но узнав, что в республике пройдет международный турнир, не раздумывая, приехал.

После Олимпиады спортсмены стараются восстановиться и отдохнуть. Но этот турнир я просто не мог пропустить, потому что он за все годы стал мне дорог, я испытываю много хороших эмоций. Александр Кузюков, двукратный Паралимпийский чемпион по фехтованию

Еще один паралимпийский чемпион Максим Шабуров, напротив, набирает форму. В предварительном раунде состязаний он уступил только уфимцу Никите Нагаеву. Результат ожидаемый, считает спортсмен: два месяца без фехтования дают о себе знать. Но каникулы он устроил по уважительной причине.

После Токио мне пришлось сделать паузу, я сразу женился. Сейчас супруга тренируется с моим тренером в Новосибирске. Начались соревнования, все сильные сюда приехали. Максим Шабуров, паралимпийский чемпион по фехтованию

Тягаться на дорожке с мастерами-международниками Альберту Еникееву из Уфы пока не удается. Всего два месяца в спорте и первый турнир в карьере. Он проиграл все свои поединки, но все-таки нанес два укола чемпиону игр в Токио Артуру Юсупову. Всего на первый международный турнир по фехтованию приехали более 50 спортсменов со всей страны, а также гости из Белоруссии. Первыми в борьбу за медали вступили мужчины.

Мы друзья. Сколько ребят уже не видел, но когда бой, то надеваем маски и друзей уже нет. Снял маску – и ты опять с другом. Приятно, что позвали потренироваться и в турнире поучаствовать. Андрей Проневич, паралимпийский чемпион по фехтованию /Белоруссия/

Календарь планируется расширить и больше турниров сделать. Планируется обратный визит, в ноябре ехать в Белоруссию, затем Кубок России в Уфе. Возможно, те же белорусы снова приедут. Пригласим казахов и иностранцев. Раиль Нагимов, судья международной категории