В Уфе подходит к финалу первый международный турнир по фехтованию среди спортсменов-колясочников

Сильнейшие рапиристы и шпажисты России и Белоруссии приехали в Уфу. В столице Башкортостана близится к завершению первый международный турнир по фехтованию среди спортсменов-колясочников. После Паралимпиады в Токио это первые крупные состязания. Сразу после турнира его участники проведут в республике командные сборы, а пока они борются за победу в трех дисциплинах.
Триумфатор Паралимпийских игр в Токио Александр Кузюков приезжает в Уфу как к себе домой. Каждый год он принимает участие во всех кубках и чемпионатах страны, которые проводятся в столице Башкортостана. После двух побед на Летних играх Кузюков планировал отдохнуть. Но узнав, что в республике пройдет международный турнир, не раздумывая, приехал.
Еще один паралимпийский чемпион Максим Шабуров, напротив, набирает форму. В предварительном раунде состязаний он уступил только уфимцу Никите Нагаеву. Результат ожидаемый, считает спортсмен: два месяца без фехтования дают о себе знать. Но каникулы он устроил по уважительной причине.
Тягаться на дорожке с мастерами-международниками Альберту Еникееву из Уфы пока не удается. Всего два месяца в спорте и первый турнир в карьере. Он проиграл все свои поединки, но все-таки нанес два укола чемпиону игр в Токио Артуру Юсупову. Всего на первый международный турнир по фехтованию приехали более 50 спортсменов со всей страны, а также гости из Белоруссии. Первыми в борьбу за медали вступили мужчины.
Соревнования пройдут в личном зачете у мужчин и женщин в трех видах оружия. После чего участники турнира останутся в Уфе. На базе Центра спортивной подготовки Римы Баталовой состоятся двухнедельные сборы. А после здесь же пройдет один из главных стартов сезона – чемпионат России.