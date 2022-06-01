В Уфе прошел чемпионат ПФО по дзюдо

В Уфе прошёл чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо. В форуме приняли участие 165 сильнейших дзюдоистов из 13 регионов страны.
Он с детства мечтал о звании мастера спорта. История 22-летнего Евгения Никитина из Кумертау непростая: парень рос в интернате для детей-сирот и начал заниматься дзюдо с третьего класса. Ещё ни разу Никитин не выходил на чемпионат России. Полуфинальный поединок против представителя Оренбургской области Егора Давыдова выдался одним из самых зрелищных на всём турнире. Основное время победителя не выявило, лишь на четвёртой минуте раунда Golden Score Никитин выполнил решающий бросок.
Победа в полуфинале позволила Никитину впервые отобраться на чемпионат России и выполнить звание мастера спорта. В финале он уступил, но это серебро осталось для него дебютным. Стоит отметить, что в чемпионате ПФО приняли участие почти все сильнейшие дзюдоисты округа.
Из 14 регионов не были представлены на соревнованиях лишь спортсмены из республики Марий Эл. Традиционно хорошо выступили дзюдоисты из республики Татарстан и Саратовской области. А дзюдоисты Башкортостана завоевали на форуме девять медалей, из которых одна золотая, шесть серебряных и две бронзы.
Участники финалов во всех весовых категориях выступят на чемпионате России по дзюдо. Этот форум пройдёт в сентябре в Екатеринбурге.