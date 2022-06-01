В Уфе прошел чемпионат ПФО по дзюдо

В Уфе прошёл чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо. В форуме приняли участие 165 сильнейших дзюдоистов из 13 регионов страны.

Он с детства мечтал о звании мастера спорта. История 22-летнего Евгения Никитина из Кумертау непростая: парень рос в интернате для детей-сирот и начал заниматься дзюдо с третьего класса. Ещё ни разу Никитин не выходил на чемпионат России. Полуфинальный поединок против представителя Оренбургской области Егора Давыдова выдался одним из самых зрелищных на всём турнире. Основное время победителя не выявило, лишь на четвёртой минуте раунда Golden Score Никитин выполнил решающий бросок.

Очень хорошо тренировался, не подвел мой коронный бросок, именно им я и сделал бросок и одержал победу. Евгений Никитин, серебряный призёр чемпионата ПФО по дзюдо

Победа в полуфинале позволила Никитину впервые отобраться на чемпионат России и выполнить звание мастера спорта. В финале он уступил, но это серебро осталось для него дебютным. Стоит отметить, что в чемпионате ПФО приняли участие почти все сильнейшие дзюдоисты округа.

Из-за нашей непростой обстановки на этом чемпионате практически все представители регионов испытывают дефицит стартов. Каждая возможность выступления используется. Уровень схваток и спортсменов достаточно высокий. Дмитрий Куликов, заместитель руководителя департамента регионального развития дзюдо по Приволжскому федеральному округу

Из 14 регионов не были представлены на соревнованиях лишь спортсмены из республики Марий Эл. Традиционно хорошо выступили дзюдоисты из республики Татарстан и Саратовской области. А дзюдоисты Башкортостана завоевали на форуме девять медалей, из которых одна золотая, шесть серебряных и две бронзы.

Сегодня все являются конкурентами, спорт во всех регионах страны набирает обороты, в том числе и в нашей республике. На сегодняшний день у нас очень сильная команда, не могу сказать, что она может кому-то уступить. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан