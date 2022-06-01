В Уфе мужчина устроил стрельбу во дворе дома

Сегодня, 1 июня, в полицию Уфы поступило сообщение о мужчинах, которые устроили стрельбу прямо во дворе жилого дома.

Как сообщает ИА «Башинформ», двое мужчин стреляли в воздух из пневматического пистолета у дома по улице Геологов. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения от «Уфанет».

На кадрах хорошо видно, как двое мужчин вышли из дома шатаясь. Им вслед с балкона что-то кричал житель дома. После этого один из мужчин достал из сумки пистолет и совершил несколько выстрелов в воздух. Полиция уже проводит проверку по факту случившегося.