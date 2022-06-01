В Башкирии мужчина избил супругу на глазах у ребёнка

В Баймакском районе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в жестоком избиении супруги.

Инцидент произошёл 7 января. По словам мужчины, он пришёл домой, когда в квартире были гости. Они немного выпили, и вскоре в квартиру постучался сотрудник полиции, которого вызвали из-за шума. Хозяин квартиры попросил гостей уйти из дома, но его супруга якобы устроила скандал из-за этого. Он взял женщину за плечи, но та оттолкнула супруга, за это мужчина толкнул жену в ответ.

Однако версия женщины сильно отличается от истории мужа. По её словам, мужчина сам утроил скандал из-за гостей. Он выгнал всех из квартиры, схватил женщину за волосы и стукнул об стену. После этого мужчина взял вазу и кинул в супругу, а после несколько раз ударил женщину об стену. При этом за ссорой родителей наблюдал их сын, который пытался помочь маме. От побоев мужа женщину смогла защитить лишь подруга.