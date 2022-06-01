В Башкирии мужчина избил супругу на глазах у ребёнка

В Баймакском районе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в жестоком избиении супруги.
Инцидент произошёл 7 января. По словам мужчины, он пришёл домой, когда в квартире были гости. Они немного выпили, и вскоре в квартиру постучался сотрудник полиции, которого вызвали из-за шума. Хозяин квартиры попросил гостей уйти из дома, но его супруга якобы устроила скандал из-за этого. Он взял женщину за плечи, но та оттолкнула супруга, за это мужчина толкнул жену в ответ.
Однако версия женщины сильно отличается от истории мужа. По её словам, мужчина сам утроил скандал из-за гостей. Он выгнал всех из квартиры, схватил женщину за волосы и стукнул об стену. После этого мужчина взял вазу и кинул в супругу, а после несколько раз ударил женщину об стену. При этом за ссорой родителей наблюдал их сын, который пытался помочь маме. От побоев мужа женщину смогла защитить лишь подруга.
По словам пострадавшей, муж постоянно поднимает на неё руку. Мужчина свою вину не признал, однако суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ в свободное от работы время.