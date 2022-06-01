Радий Хабиров об открытии центра «Авангард»: «Ребята здесь станут мужчинами»

В парке «Патриот» открылся центр военно-патриотического воспитания «Авангард». На его базе каждую смену по 200 старшеклассников смогут проходить первоначальную военную подготовку к службе в армии. Воспитанников первого учебного сбора поприветствовал Глава Башкортостана, который держал на личном контроле каждый этап строительства объекта.
Для будущих защитников Отечества это первое официальное построение на плацу. Они же открывают новую страницу в истории военно-патриотического воспитания молодёжи в Башкортостане. Подбадривают старшеклассников кадровые офицеры, ветераны боевых действий. По-отечески ребят поддержал и Глава Башкортостана, пожелав им не только успешно пройти допризывную подготовку, но и найти новых друзей.
Учебно-методические центры военно-патриотического воспитания открыты уже в десятках регионах страны. В Башкортостане расположение «Авангарда» на территории комплекса «Патриот» вполне логично, так как здесь совмещены и военная, и спортивная подготовка. Планы о строительстве объекта были озвучены главой республики ещё в 2019 году, в мае 2021-го Радий Хабиров принял участие в федеральном совещании по вопросу создания учебно-методических центров «Авангард», которое провёл министр обороны России Сергей Шойгу. Руководитель региона неоднократно посещал строительную площадку в ходе рабочих поездок. И вот на площади более 220 гектаров расположен четырехэтажный корпус, в котором размещены учебные кабинеты, спальные помещения – кубрики на 200 мест, актовый зал, пищеблок, медпункт.
Центр «Авангард» – первая очередь парка «Патриот» в Чишминском районе, который расположен на территории бывшей воинской части в Алкино-2. В будущем это станет не просто местом, где ребята смогут получить военные навыки, но и центром притяжения жителей республики. Здесь создадут прогулочные зоны для родителей, игровые площадки для детей. А курсанты смогут понять, что такое Родина, и брать пример с защитников на Аллее Героев.
Занятия для воспитанников первого учебного сбора уже начались. Кроме теории, будущие защитники Отечества также пройдут курсы оказания первой медицинской помощи, изучат строение боевого оружия и примут участие в стрельбищах. Радий Хабиров в ходе осмотра классов пообщался со старшеклассниками.
Школьники со всей республики будут приезжать сюда круглый год для прохождения учебных сборов по основам военной службы. В их распоряжении также имеется парашютно-десантная вышка, современные спортивные сооружения. 4 июня здесь запустят полосу препятствий для проведения соревнований «Гонка героев». Идею новой локации во время своего визита поддержала президент Федерации триатлона России и организатор проекта Ксения Шойгу. Организаторы обещают сделать трассу самой протяженной, с разными уровнями сложности и с использованием природного рельефа. Но и после состязаний полоса препятствий пустовать не будет.
«Авангард» – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Армейская воля, атака, напор, гордость, активность – России дозор». Всего в текущем году в центре планируют провести 19 смен по 200 юношей с общим охватом 3800 старшеклассников. Уже в следующем году их количество увеличится почти вдвое.
По поручению Президента России Владимира Путина к 2024 году такие центры будут созданы во всех регионах страны. Учебные сборы в «Авангарде» рассчитаны на 5 дней, в течение которых старшеклассники не только получат первоначальную военную подготовку, но и будут изучать культурное и историческое наследие своей Родины и ее вооруженных сил.