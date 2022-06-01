Радий Хабиров об открытии центра «Авангард»: «Ребята здесь станут мужчинами»

В парке «Патриот» открылся центр военно-патриотического воспитания «Авангард». На его базе каждую смену по 200 старшеклассников смогут проходить первоначальную военную подготовку к службе в армии. Воспитанников первого учебного сбора поприветствовал Глава Башкортостана, который держал на личном контроле каждый этап строительства объекта.

Для будущих защитников Отечества это первое официальное построение на плацу. Они же открывают новую страницу в истории военно-патриотического воспитания молодёжи в Башкортостане. Подбадривают старшеклассников кадровые офицеры, ветераны боевых действий. По-отечески ребят поддержал и Глава Башкортостана, пожелав им не только успешно пройти допризывную подготовку, но и найти новых друзей.

Что я ребятам сказал? Первое: они благодаря этому центру поймут, какая у нас страна, какие у нас вооруженные силы, какая роль вооруженных сил в стране, какие у нас герои, какое у нас оружие и какая начальная военная подготовка. Они здесь станут мужчинами просто. Ведь не все из них свяжут свою жизнь с армией. Но, по крайней мере, они будут понимать базовые вещи, которыми должен обладать каждый мальчишка. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Учебно-методические центры военно-патриотического воспитания открыты уже в десятках регионах страны. В Башкортостане расположение «Авангарда» на территории комплекса «Патриот» вполне логично, так как здесь совмещены и военная, и спортивная подготовка. Планы о строительстве объекта были озвучены главой республики ещё в 2019 году, в мае 2021-го Радий Хабиров принял участие в федеральном совещании по вопросу создания учебно-методических центров «Авангард», которое провёл министр обороны России Сергей Шойгу. Руководитель региона неоднократно посещал строительную площадку в ходе рабочих поездок. И вот на площади более 220 гектаров расположен четырехэтажный корпус, в котором размещены учебные кабинеты, спальные помещения – кубрики на 200 мест, актовый зал, пищеблок, медпункт.

То, что я увидел, это на сегодняшний день один из лучших проектов, который реализован. И с учётом его перспективы, первая и вторая очередь, я думаю, что это будет лучший парк «Патриот» в Центральном военном округе. И его значимость переоценить совершенно невозможно, потому что это и патриотизм, и физическое воспитание, и духовное воспитание. Олег Брагин, врио командующего войсками Центрального военного округа

Центр «Авангард» – первая очередь парка «Патриот» в Чишминском районе, который расположен на территории бывшей воинской части в Алкино-2. В будущем это станет не просто местом, где ребята смогут получить военные навыки, но и центром притяжения жителей республики. Здесь создадут прогулочные зоны для родителей, игровые площадки для детей. А курсанты смогут понять, что такое Родина, и брать пример с защитников на Аллее Героев.

И как раз на примере вот этих героев земли башкирской будет воспитываться новое поколение патриотов, которые независимо от того, какую они профессию изберут – то ли Родину защищать, то ли гражданскую профессию учителя или в сфере здравоохранения, может быть в промышленном комплексе будут работать или в строительной сфере – но самая главная задача, чтобы они были настоящими патриотами Отечества. Не на словах, а на деле. Андрей Красов, Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне

Я не сомневаюсь, что это действительно станет для республики знаковым местом, куда будут приезжать и те, кто на сборы пятидневные, и родители с детьми в выходные дни смогут приезжать, поэтому спасибо, что сделано. Владимир Шаманов, Герой России, депутат Государственной Думы России

Занятия для воспитанников первого учебного сбора уже начались. Кроме теории, будущие защитники Отечества также пройдут курсы оказания первой медицинской помощи, изучат строение боевого оружия и примут участие в стрельбищах. Радий Хабиров в ходе осмотра классов пообщался со старшеклассниками.

Школьники со всей республики будут приезжать сюда круглый год для прохождения учебных сборов по основам военной службы. В их распоряжении также имеется парашютно-десантная вышка, современные спортивные сооружения. 4 июня здесь запустят полосу препятствий для проведения соревнований «Гонка героев». Идею новой локации во время своего визита поддержала президент Федерации триатлона России и организатор проекта Ксения Шойгу. Организаторы обещают сделать трассу самой протяженной, с разными уровнями сложности и с использованием природного рельефа. Но и после состязаний полоса препятствий пустовать не будет.

Трасса не будет стоять. На трассе будут тренироваться атлеты Республики Башкортостан, готовиться к чемпионатам и республиканским соревнованиям. На трассе будут тренироваться и воспитанники центра «Авангард», будут приезжать сюда юнармейцы, шаймуратовцы. То есть здесь для молодёжи уникальная площадка. Эдуард Шафиев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан

«Авангард» – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Армейская воля, атака, напор, гордость, активность – России дозор». Всего в текущем году в центре планируют провести 19 смен по 200 юношей с общим охватом 3800 старшеклассников. Уже в следующем году их количество увеличится почти вдвое.