В Башкирии приостановили действие масочного режима

Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Действие масочного режима в республике приостанавливается. Кроме того, новая редакция документа отменяет и требование о проведении в организациях входной термометрии.
По данным Роспотребнадзора, в регионе снижается заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Однако специалисты рекомендуют надевать маски в местах массового пребывания пожилым и имеющим хронические заболевания.
Напомним, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 96 пациентов (288 645), выздоровели – 108 (282 350), скончались – 4 (5688). Госпитализация потребовалась 68 зараженным.