В Башкирии втрое снизился коллективный иммунитет к коронавирусу

Коллективный иммунитет в республике снизился втрое, что грозит вспышкой ковида в течение нескольких месяцев. За последние сутки число заболевших в Башкирии прибавилось почти на 96 человек, а погибли от последствий болезни трое. Что нужно сделать, чтобы избежать больших потерь в новой волне коронавирусной инфекции?
Перед тем, как пациенту ввести иглу, фельдшер определяет сатурацию, узнает, есть ли хронические заболевания и противопоказания и были ли контакты с больными в течение 14 дней. Теперь пациент готов к прививке. Ильнур – один из тех, кто ни разу не болел ковидом, поспособствовала этому вакцинация. Но с момента последнего укола прошел уже почти год. Сегодня ему введут первый компонент вакцины.
Так как Ильнур прививался изначально препаратом «Гам-КОВИД-Вак», эту вакцину ему и вводят сегодня. По словам врачей, все препараты в наличии, однако люди не особо торопятся ревакцинироваться. Вследствие этого в республике сейчас заметно снижается коллективный иммунитет.
Коллективный иммунитет в республике снизился с 80 до 33 процентов. Несмотря на то, что тенденция заболеваемости идёт на спад, врачи не исключают внезапной вспышки болезни.
В республиканском управлении Роспотребнадзора заметили, что ковид начал приобретать характер сезонного заболевания. По прогнозам специалистов, осенью ожидается новая вспышка коронавируса.
550 тысяч жителей республики уже ревакцинировались, но для выработки коллективного иммунитета эту процедуру необходимо выполнить еще порядка 1 млн 700 тыс. человек.