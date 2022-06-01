В Башкирии втрое снизился коллективный иммунитет к коронавирусу

Коллективный иммунитет в республике снизился втрое, что грозит вспышкой ковида в течение нескольких месяцев. За последние сутки число заболевших в Башкирии прибавилось почти на 96 человек, а погибли от последствий болезни трое. Что нужно сделать, чтобы избежать больших потерь в новой волне коронавирусной инфекции?

Перед тем, как пациенту ввести иглу, фельдшер определяет сатурацию, узнает, есть ли хронические заболевания и противопоказания и были ли контакты с больными в течение 14 дней. Теперь пациент готов к прививке. Ильнур – один из тех, кто ни разу не болел ковидом, поспособствовала этому вакцинация. Но с момента последнего укола прошел уже почти год. Сегодня ему введут первый компонент вакцины.

Не болел ни разу коронавирусом, стараюсь вакцинироваться всегда. Когда прививаюсь, уверенность, что не заболею, не заражу близких, родных. Родственники все привиты до единого. Ильнур Юсупов

Так как Ильнур прививался изначально препаратом «Гам-КОВИД-Вак», эту вакцину ему и вводят сегодня. По словам врачей, все препараты в наличии, однако люди не особо торопятся ревакцинироваться. Вследствие этого в республике сейчас заметно снижается коллективный иммунитет.

На ревакцинацию люди идут, но поток снизился. Ревакцинироваться нужно обязательно, чтобы укрепить иммунитет, чтобы уменьшить шанс заболеть. Вакцины есть. Гузель Каримова, фельдшер поликлиники № 5

Коллективный иммунитет в республике снизился с 80 до 33 процентов. Несмотря на то, что тенденция заболеваемости идёт на спад, врачи не исключают внезапной вспышки болезни.

Чтобы предотвратить большой пик, надо, чтобы население было иммунизировано. Предполагаемый пик будет осенью, нам надо защиту выработать. Оксана Дмитриева, заведующая отделением поликлиники №5

Мы на работе сталкиваемся с инфекционными больными каждый день, нам надо защищаться, мы всегда бежим первые. Галина Байзуллина, медсестра

В республиканском управлении Роспотребнадзора заметили, что ковид начал приобретать характер сезонного заболевания. По прогнозам специалистов, осенью ожидается новая вспышка коронавируса.

Сейчас отмечаем тенденцию снижения заболевания, но надо понимать, что это становится сезонным заболеванием. Ближе к осени, в сезон подъема у многих респираторных инфекций, мы ожидаем подъема заболеванием коронавируса. Сейчас отмечаем уровень падения коллективного иммунитета. Венера Саттарова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан